500 sosu'er har taget fat på efteruddannelse

Ringkøbing-Skjern: De første 50 af kommunens godt 500 sosu-medarbejdere har tirsdag færdiggjort en uges efteruddannelse.

Dermed skulle de være opdaterede inden for emner som misbrug og psykisk sygdom, psykosocial rehabilitering, den såkaldte tidevandsmodel, dobbeltdiagnoser, jeg-støttende samtaler, egen rolle, kompetencer og tværfagligt samarbejde.

Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Planen er, at sosu-medarbejderne løbende bliver sendt på efteruddannelse på Social- og Sundhedsskolen i Herning.

- Det har været tydeligt for mig at se, at sosu-medarbejderne brænder for at få nye redskaber, så de kan blive bedre i samarbejdet med borgere med psykiske lidelser og misbrug, siger Jane Abildskov Barenholdt, Social- og Sundhedsskolen.

Hun peger på, at underviserne i samarbejde med sosu-medarbejderne har koblet den nye teoretiske viden sammen med situationer fra medarbejdernes dagligdag på institutioner, på plejecentre og i hjemmeplejen, for i samråd at kunne reflektere over, hvordan teori kan inkorporeres i arbejdsgangen med borgerne.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der tilfredshed med de social- og sundhedsmedarbejdere, der som de første gennemgik efteruddannelsesforløbet.

- De medarbejdere, vi har haft af sted, er kommet tilbage med ny viden og et friskt mod på at gå i gang med nogle af de opgaver, som de måske tidligere har følt var lidt udfordrende, siger Eva Jepsen, enhedsleder af hjemmeplejen i Tarm.

Karen Bak, enhedsleder på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, understreger, at det var sosu-medarbejdernes eget ønske at komme på kursus for at blive bedre rustet til opgaverne i det daglige arbejde, hvor mange oplever, at traditionelle pleje- og omsorgsopgaver fylder mindre, og at det i stigende grad er psykiatriske sygdomme, misbrugsproblematikker, angst- eller depressionslidelser, borgerne kommer med.

Derfor skal alle sosu-medarbejderne senere på efteråret på yderligere tre dages efteruddannelse i anerkendende pædagogik og kommunikation i dialogen med borgeren.

Alle ledere i Social- og Omsorgsafdelingen skal have de nyeste teorier inden for psykiatrien præsenteret på en temadag 25. september.

Her vil der være fokus på de redskaber, som medarbejderne får med hjem og på, hvordan de kan sættes i spil ledelsesmæssigt.

Medarbejdernes nye kompetencer skal sive igennem hele organisationen og komme til mest mulig gavn hos borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen har ansat 50 vikarer, primært studenter, for at fylde hullerne på vagtskemaet efter de sosu-medarbejdere, der er på efteruddannelse.

