Ringkøbing-Skjern: Der bliver noget at gå på påskeæggejagt efter i den grønne korridor i Skjern, når Skjern Udvikligsforum 12. april holder fernisering for 50 betonfuglehuse, der skal hænges op i det grønne område.

Hvert af fuglehusene vejer omkring fem kilo og er skabt i billedet af det ikoniske superellipse kaldet 'Ægget' af designeren Piet Hein, som fungerer som skulptur i en rundkørsel i Skjern.

Hos Skjern Udviklingsforum, der er kommet på ideen med fuglehusene, håber man, at 'æggene', der har hulstørrelser til spurvefugle,' vil tiltrække både fugle- og kunstinteressede til det omkring fire kilometer lange naturområde i Skjern.

Området er inddelt i fem byrum; Skovkanten, Byengen, Anlægget, Urskoven og Klosterengen. Hvert byrum får 10 fuglehuse op at hænge i træerne. Monteringen sker ved hjælp af nogle specialkonstruerede metalophæng lavet af smedene hos Bundsbæk Mølle.

- Det sjove ved det her er, at det er blevet et fælles kommunalt projekt, siger formand for Skjern Udviklingsforum, Bent Olsen, og forklarer, at man har lykkedes med at få kunstnere fra alle fem centerbyer - Skjern, Tarm, Videbæk, Hvide Sande og Ringkøbing - til at være med til at male fuglehusene.

- Nu er vi én kommune, og vi skal prøve at se, om vi ikke kan samarbejde om nogle projekter. Det her er lidt udtryk for, at hvis vi kan hjælpe hinanden, så skal vi det. Projektet her er et startskud, og det ser ud til, at vi sagtens kan samarbejde, siger han.

- Så det vil glæde mig, hvis de andre centerbyer også kan få lignende fuglehuse op, siger Bent Olsen.