Over 50 frivillige er i fuld gang med planlægningen af program, booking af koncerter og reklame for festivalen Wonderful Days, der til sommer afholdes ved Blåkilde Efterskole. I denne weekend var de samlet på efterskolen.

- ACT|REACT handler om, at man i trosøjemed ikke bare skal tro. Man skal også knytte handling til troen. Når man gør det, kan der komme en reaktion, så man skal tænke over, hvad man gør i første omgang. ACT|REACT har også et miljømæssigt aspekt. Vi skal reagere og sætte en stopper for de negative klimaforandringer. Det bliver også et tema på festivalen, siger Kristoffer Vindum, frivillig PR-mand for Wonderful Days 2019.

- Når mange forskellige mennesker er engageret på forskellig vis, er det vigtig, at de i en weekend som denne får snakket sammen på kryds og tværs, og at de mærker, hvor fedt det er, at være frivillig i fællesskab med andre. Festivalens tema ACT|REACT blev præsenteret og festivalsangen blev afsløret, fortæller formanden for festivalkomitéen, Mathias Bækgaard Braad.

Blåkilde: 50 udvalgsmedlemmer fra KFUM og KFUK har fra fredag til lørdag aften været samlet på Blåkilde Efterskole for at planlægge festivalen Wonderful Days, der til sommer løber af stablen ved efterskolen.

- Festivalen er alkoholfri, og der er ingen tvivl om, at man sagtens kan lave en festlig festival uden alkohol. Det er en kristen festival, hvor der foruden koncerter, sportsaktiviteter og leg også vil være "Tid til tro". "Tid til tro" skaber rum for refleksion og fordybelse. Her er der tid til at stille de store spørgsmål, og der vil på festivalen være præster, der måske kan hjælpe med at svare på og stille nogle af de spørgsmål, siger Mathias Bækgaard Braad.

Wonderful Days er KFUM og KFUKs festival for 13-19-årige, og arrangørerne forventer, at der kommer circa 1000 deltagere til begivenheden. Som noget nyt bliver der i år en dag, hvor ikke kun forældre og søskende men også lokalbefolkningen kan komme og deltage ved koncerter og aktiviteter.

Fællesskab og frivillighed

Festivalen ved Blåkilde varer fem dage. Fra den 8. til den 13. juli. Og selv de frivillige betaler for at komme med. Alligevel kommer flere hundrede frivillige til sommer for at give for at give en oplevelse til en masse unge mennesker.

- Jeg brænder for at skabe en ungdomsfestival sammen med de hundredvis af fantastiske frivillige, som ønsker at give teenagere en sommeroplevelse, de aldrig glemmer. Wonderful Days er et ubeskriveligt fællesskab, hvor der er smil og fest i overflod, fortæller formanden for festivalkomitéen, Mathias Bækgaard Braad.