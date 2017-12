50-årig mand fra Spjald tiltalt for groft hjemmerøveri mod ældre søskendepar

SKJERN: En 50-årig mand med bopæl i Hover ved Spjald er blevet tiltalt for sammen med en endnu ukendt gerningsmand at stå bag det grove og brutale hjemmerøveri mod et ældre søskendepar på Ø. Marupvej 10 ved Skjern.

Hård straf

Ud over hjemmerøveriet er den 50-årige mand også tiltalt for fire tilfælde af hæleri, ligesom han er tiltalt for databedrageri ved at benytte et stjålet dankort til at overføre penge til en konto hos Danske Spil A/S.

Derudover er han tiltalt for overtrædelse af våbenloven, da han var i besiddelse af en strømpistol.

Hvis manden, der nægter sig skyldig i røveriet, bliver dømt for det grove hjemmerøveri, risikerer han en fængselsstraf på op mod ti år.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten i Herning, men ventes at komme for til foråret.