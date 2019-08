5 gode håndværkerråd: Billigere at sikre end at få stjålet

Tyvebander kan være svære at fange for politiet, så håndværkerne skal sikre deres biler bedre. Foto: Scanpix/Iris

RINGKØBING-SKJERN: Danske håndværkere er opmærksomme på, at de selv skal gøre noget for at undgå, at deres bil og deres værktøj bliver tyvens udvalgte. I hvert fald er den mest læste artikel på håndværkerrådet SMV Danmark fem gode råd til, hvordan man sikrer sig mod indbrud i bilen.

Det fortæller Jakob Brandt, vicedirektør i håndværkerrådet for små- og mellemstore virksomheder.

- Jo mere besværligt det er og jo længere tid, det tager at bryde en bil op, desto større chance er der for, at han dropper sit forehavende, lyder det generelle råd fra Jakob Brandt.

- Selvfølgelig koster det at sikre mod indbrud, men hvis man sætter det op mod produktionstab, manglende værktøj, aflyste aftaler og den tid, det tager at skaffe nyt værktøj, opvejer det udgifterne. Især hvis man er i et område, der er hårdt plaget af indbrud, siger han.

De fem råd er lavet i samarbejde med bilbranchen og lyder sådan:

1) Bil uden vinduer Køb en bil uden vinduer eller få sat en spejlfilm på, så tyven ikke kan kigge ind.

2) Deaktiver knap i kabinen Få deaktiveret knappen i kabinen, der låser dørene op til varerummet.

3) Indvendig hængelås Sæt en indvendig hængelås på indersiden af sidedøren (som til skuret derhjemme) og gå ud ad bagdørene.

4) Montér spærre på anhængtræk Montér en spærre på anhængertrækket, der går op og forhindrer bagdørene i at kunne åbne.

5) DNA-spray værktøjet DNA-spray dit værktøj, så politiet kan spore værktøjet tilbage til dig.