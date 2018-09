Der kom over 350 ideer frem i arbejdet med at gentænke Skjern. Nu er de 48 bedste ideer valgt ud. Hvis de alle føres ud i livet, vil Skjern se noget anderledes ud i 2030.

Gruppen "Handelslivet i Skjern" havde også en hel stribe ideer med, som der skal arbejdes videre med. Gruppen er for eksempel allerede i gang med at søge medlemmer til en City Bande, der skal hjælpe til ved events. En anden idé var et tættere samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner, og en tredje, at alle butikker skal tilbyde Prismatch, så man kan få varerne til samme pris i Skjern, som på nettet.

Gruppen "Det gode seniorliv for alle" vil blandt andet opsætte en lang række samtalebænke over temaet fra Gnags' sange. I kulturcentret viste de en række modeller frem, der var fremstillet af elever på produktionsskolen.

Gruppen "Byens udseende og liv" vil skabe en Byhave-oase ved DSB-husene og med projektet Skjern Lowline lave baneterrænet om til en korridor med flere passager over banen - en cykelbro med udsigt, der skal forbinde Amagerskolen med kulturcentret, lyder for eksempel ret spændende.

Én avisartikel er alt for lidt plads til at præsentere alle ideerne i deres helhed - de kan ses på skjernudviklingforum.dk . Det følgende er derfor kun en lille appetitvækker.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter lagde gulv til præsentationen af de 48 ideer, som de ni grupper har valgt at arbejde videre med. Og der er rigtig mange gode, sjove, skæve og vilde ideer imellem. Hvis de alle føres ud i livet, vil Skjern se noget anderledes ud i 2030 - og byen vil være et endnu bedre at leve i end i dag.

Gruppen Det gode seniorliv for alle arbejder blandt andet med en ide om samtalebænke, der er bygget over Peter AG's sange. Foto: Mads Dalegaard

Tænker allerede anderledes

Tine Thalund Larsen fra Cara B, er et af medlemmerne i handelsliv-gruppen. Hun synes, at det er vildt spændende, at være med til at gentænke Skjern.

- Vi har fået rigtig mange gode ideer på bordet, og vi tænker allerede på Skjern på en helt ny måde. Der er rigtig mange ideer her i dag, som man godt kunne tænke sig allerede var realiseret, siger hun.

Eftermiddagen i Skjern blev skudt i gang med hele tre taler. Første taler fra Lars Foged fra Styregruppen for Gentænk Skjern. Han sagde blandt andet, at det var en festdag i Skjern, og at man i Skjern ikke kun tænker på at skabe lykken for sig selv, men også for hinanden.

Næste taler var borgmester Hans Østergaard. Han indledte med at sige, at han blev helt bekymret for kommunekasse, da han så det store idékatalog. Men derefter roste han i høje toner det borgerdrevne initiativ, og sagde, at ideerne spiller perfekt sammen med kommunens visioner om liv, udvikling og nærhed.

- Gentænk Skjern går nu ind i næste fase med udviklingsplanen for Skjern i 2030, og jeg kan kun håbe, at I får succes, sagde borgmesteren.

Den sidste af de tre indledende talere var tidligere kommunaldirektør Niels Erik Kjærsgaard. Han fortalte om de tre "helikopterpiloter" arkitekterne Mads Bay Møller og Bo Christensen samt Naturkrafts direktør Peter Sand, der skulle være med til at finde den røde tråd i alle de gode forslag. Og han sluttede af med at sige, at han håbede, at mange ville falde pladask for nogle af de mange ideer, og altså være med til at føre dem ud i livet.