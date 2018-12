47-årig skal stå i spidsen for elbilevent

Ringkøbing-Skjern: Han har været indsamlingsdirektør og projektleder i Muskelsvindfonden, er tidligere turistdirektør i Aarhus og har som selvstændig i firmaet Manifestus været udviklingschef for Northside Festival, deltaget i udviklingen af Lego World og sidder i dag i bestyrelsen for Naturkraft.

Fra den 1. februar kan 47-årige Chris Kroer Jensen også kalde sig projektleder for Ringkøbing-Skjern kommunes seneste grønne satsning Westwind24.

Den garvede igangsætter og strateg er udvalgt blandt en lang række ansøgere og skal i det nye år i gang med at gøre komiker Jan Gintberg og tv-journalist Anders Aggers idé om et grønt 24-timers elbilrace rundt om Ringkøbing Fjord, en ekspertkonference og en folkefest, til en begivenhed, som kan tiltrække sig opmærksomhed fra hele verden.

- Vi har fundet en stærk projektleder med en bred erfaring, et godt og vigtigt netværk og en lyst til at fastholde ambitionen om, at Westwind24 bliver en "game-changer" indenfor den grønne transports fremtid, som vi synes, projektet har potentiale til at blive, siger viceborgmester og formand for erhvervs- og vækstudvalget, Søren Elbæk (S) i en pressemeddelelse.

Den kommende projektleder ser frem til at kaste sig ud i opgaven for Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Jeg mærker en iver efter at få ting til at ske i det vestjyske, og for mig giver det rigtig god mening at udvikle et elbilrace i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vindenergien hører hjemme, og hvor vi skal bygge videre på Naturens Rige-konceptet. Udviklingen af Westwind24 i Ringkøbing-Skjern Kommune viser ikke blot en ambitiøs kommune, men også en kommune, der vil walk the talk, siger han, der forventer at projektet kan være med til at udvikle fremtidens transportsektor.

Privat bor Chris Kroer Jensen i Aarhus med sin kone og fire sammenbragte børn.

Ringkøbing-Skjern har foreløbigt sat to millioner kroner af til at skubbe Westwind 24-projektet i gang.