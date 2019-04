Den 47-årige mand blev anholdt for bilkørsel under indflydelse af hash og har desuden intet førerbevis.

Tarm: Natten mellem tirsdag og onsdag klokken 01 har politiet anholdt en 47-årig mand på Østerbyvej ved Vostrup. Manden, der er fra lokalområdet, er mistænkt for at have ført bil, selvom han var under indflydelse af hash. Politiet oplyser desuden, at manden er frakendt sit kørekort.