45 minutters forrygende opvisning af Skjern

Skjern: I 45 minutter viste Skjern Håndbold sig frem fra deres absolut bedste side, da de fredag aften havde besøg af Århus Håndbold. 45 minutter der grundlagde en aldeles sikker sejr på 32-27 efter 18-13 ved pausen.

Skjern havde snakket om vigtigheden af at bremse Århus bagkæde. Det lykkedes ikke vildt godt fra start, for Århus fulgte med til 8-7.

Så var det som om, Skjern fik byttet bedre af. Et aggressivt og bevægeligt forsvar fik lavet mange spilstop. Århus måtte slide mere end hårdt for deres scoringer, så Skjern rykkede til 13-8.

Det fik Århus til at ændre lidt på tingene. De begyndte at spille syv mod seks i angrebet. Med en vis succes, for de fik reduceret til 14-12. Men resten af første halvleg blev det straffet med lette scoringer til Skjern i tomt mål frem til 18-12, og kun en scoring direkte på frikast efter tid gjorde det til pausestilling 18-13.

Skjern fortsatte med høj kvalitet efter pausen, og godt ti minutter før tid var det hele afgjort med føring på 28-20.

På det tidspunkt havde Tibor Ivanisevic stået med en redningsprocent på små 50! Den serbiske målmand var lidt overraskende valgt som starter, men det var et klogt valg. Tibor stod, så man mindedes hans debut til Final 4 for godt et år siden, og publikum elskede det.

- Sidst jeg stod en hel kamp, var tilbage i sidste sæsons slutspil mod KIF Kolding København. Men jeg fik vist nok bevist, jeg stadig har det i mig. Men jeg fik nu også god hjælp af forsvaret, sagde Tibor Ivanisevic.

Det gjorde han så ikke i de sidste minutter. Skjern eksperimenterede lige rigeligt i angrebet, og det var langt fra alt, der lykkedes. Det kostede alt for mange lette mål på kontraløb til Århus i slutfasen, og det var synd, for på den måde sluttede Skjern af med at vise et lavere niveau, end holdet havde gjort inden.

Skjern forsøgte sig også med syv mod seks med både Kasper Søndergaard og Eivind Tangen på banen. Det fungerede ikke, og i det hele taget kunne man godt se, at Eivind Tangen naturligvis langt fra er spillet ind på holdet endnu, for han havde ikke nogen heldig aften. Man kunne se, han gerne ville vise sig positivt frem, men afslutningerne var uskarpe.

Cheftræner Ole Nørgaard var meget godt tilfreds. Også selv om Skjern havde set tvivlsomme ud i slutfasen.

- Det er jo lige meget, om vi vinder med 50 eller med tre mål, for målscoren i grundspillet har intet at sige. Derfor var det vigtigere for os at prøve en række ting af, da vi havde afgjort kampen. Og det er da privilegeret at kunne forsøge nye ting med mere end ti minutter tilbage af en kamp mod et hold fra top otte, sagde Ole Nørgaard.

Han indrømmede, at nogle ting så dumme ud.

- Men igen. Vi havde råd til det. Og på sigt kan det vise sig at være meget godt, for vi lærer jo hele tiden. Og så var det godt, vi fik alle i kamp. Vi fik sparet Markus Olssons knæ, Christoffer Cichosz spillede fantastisk med scoringer, tilkæmpede straffekast og i forsvaret. Den her kamp er jeg rigtig godt tilfreds med, sagde Ole Nørgaard.