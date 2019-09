43-årig mand sigtet for voldtægt af pige

Skjern/Tarm: Efter et grundlovsforhør ved retten i Herning er en 43-årig mand fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger frem til 11. oktober.

Han er sigtet for at have voldtaget en pige, der i dag er 15 år.

Ifølge anklagemyndigheden er overgrebene begået på adresser i henholdsvis Skjern og Tarm.

Manden nægter sig skyldig.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og anklager Iben Bøttker er derfor sparsom med oplysninger i sagen. Hun siger dog, at den 43-årige er varetægtsfængslet på begrundet mistanke om, at han har forgrebet sig seksuelt på pigen fra før, hun var fyldt 12 år, og frem til januar 2018.

Sigtelserne omfatter også det, der går under 'andre seksuelle forhold end samleje.'

Iben Bøttker kan ikke oplyse noget om relationen mellem pigen og manden, lige som anklageren heller ikke kan komme ind på, om overgrebene er sket på mandens eller pigens bopæl.

Straffelovens paragraf 216, stk. 2 siger, at en person, der har samleje med et barn under 12 år, kan straffes med fængsel i op til 12 år.

Den 43-årige valgte at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.