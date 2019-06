42 fulgte Tarm-vandbæreren til grundlovsmøde i Skjern

Skjern: Anlægget ved Skjern Kirke var den perfekte ramme for Skjern-Tarms fælles grundlovsmøde, som blev flot besøgt i solskinsvejret.

Traditionen tro ankom en vandbærer fra nabobyen med vand. I år var det vand fra Tarm Bybæk, som blev transporteret til anlægget og hældt i Kirke Å for derefter at flyde ud i Skjern Å som symbolet på venskabet mellem de to byer. Årets vandbærer fik følgeskab af hele 42 Tarmboere på turen genne ådalen.

På plænen i den grønne korridor blev de 500 gæster budt på grundlovstale af pensioneret læge Knud Jacobsen - også kendt som Tvindlægen. Den tidligere SF-politiker, der er en flittig foredragsholder om bibelhistorier og sundhed, har stadig en masse på hjerte og leverede en tilpas upolitisk, men opbyggelig tale om demokratiet i fremtiden. Efter sin tale overlad han ordet til sit barnebarn Maria, der på bedste Greta Thunbergsk vis kom med et ungdommeligt miljøopråb.

I solen gjorde var der god afsætning og af pølser og fadøl, og den gratis is, som arrangørerne Skjern Udviklingsforum og Tarm Udviklingsforum betalte, blev leveret per lastbil og bekom alle vel.

Spejderne viste lejrbål og sammenhold, og eleverne på efterskolen DHE leverede en imponerende gymnastikopvisning, mens Willy Egmose Trios jazz var elegant som altid.