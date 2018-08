Ulfborg: En 41-årige mand fra Ulfborg-området skal torsdag i retten tiltalt for at have påsat syv brande - herunder fem i Ulfborg- og Vemb-området.

Da sagen foreløbig har været ført bag lukkede døre, må anklager Claus Benner ikke oplyse, hvilke beviser anklagemyndigheden har mod den 41-årige - eller hvordan politiet i sin tid er kommet på sporet af manden.

Claus Benner oplyser dog, at seks af de syv brande er blevet påsat i begyndelsen af året - mens den 41-årige er tiltalt for et tilfælde af brandstiftelse tilbage i 2017.

Manden er blandt andet tiltalt for at have sat ild til Ulfborg Skyttecenters hovedlager den 6. februar, hvor kun et svedent træskelet og lidt stålplader stod tilbage.

Torsdag morgen den 22. februar gik der ild i spejderhytten i Søparken i Ulfborg, hvor et rum i hytten blev beskadiget - og det var i forbindelse med den brand, at politiet den 5. marts kunne anholde og sigte manden for et tilfælde af brandstiftelse.

Manden blev varetægtsfængslet, og efterfølgende er han blevet sigtet og nu tiltalt for en række andre brande, som politiet mener, at han står bag.

Ud over de fem brande i Ulfborg- og Vemb-området er manden tiltalt for at stå bag to brande i henholdsvis Vejle-området og omkring Hedensted.

Den 41-årige mand nægter sig skyldig i alle tilfælde af brandstiftelse, hvorunder ingen personer kom til skade eller har været i fare.

Brandstiftelse kan give op til seks års fængsel - og under skærpende omstændigheder op til 10 år.