41-årig frikendt for tyveri af båd

HOVEN: En 41-årig mand fra Hoven nægtede sig skyldig, da han for nylig var for retten i Herning, tiltalt for tyveri eller hæleri af en speedbåd til en værdi af 20.000 kroner.

Båden var blevet stjålet fra Galgebjergvej i Nr. Bork sidste sommer og blev fundet i mandens have i august. Men manden forklarede i retten, at han havde købt båden af en ven og dennes lillebror for 2500 kroner og at han ikke vidste, at den var stjålet.

Han ville ikke oplyse navnet på de to mænd, men hans forklaring, som blandt andet indeholdt nogle detaljer om bådens stand, blev dog støttet af bådens retmæssige ejer. Derfor valgte retten at frifinde manden for både tiltalerne om tyveri og hæleri.