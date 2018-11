3F-formand glæder sig over spanske fleksjob til sine medlemmer

- Vi kan tydeligt se, at ledige fleksjobbere har svært ved at finde arbejde. Jeg tror, det skyldes, at industrivirksomhederne har rationaliseret og effektiviseret meget og måske mener ikke at have plads disse mennesker, hvor der skal tages andre hensyn. Man kan være fleksjobber af mange grunde. Man kan for eksempel være nedslidt og kan derfor ikke klare tunge løft. Derfor er virksomhederne ikke så tilbøjelige til at ansætte dem. Virksomheder kar jo også et socialt ansvar, som de så ikke tager, siger Henning Boye Christensen.

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern Kommune har omkring 175 borgere, som er godkendt til et fleksjob, men som endnu ikke har kunnet finde noget. Nyheden om, at det spanske firma Soltra slår sig ned i Ringkøbing-Skjern og vil tilbyde 60 fleksjobbere ansættelse, sætter derfor gang i optimismen. Dagbladets artikel er blevet flittigt læst, og på Facebook tagges mange personer, som måske kunne være i målgruppen til et job hos Soltra.

Er ikke løntrykkere

Han bryder sig ikke om at skelne mellem fleksjobbere og almindelige medarbejdere.

- Fleksjobbere er medarbejdere som alle andre, de arbejder bare ikke så lang tid om ugen. Man er jo blevet fleksjobber af en grund. Man kan ikke dét, man tidligere kunne. Det er ingen glade for, men ordningen giver mulighed for, at man kan have et job med færre timer, og det er mange glade for. Han afviser, at virksomheder kan spekulere i at ansætte fleksjobbere i stedet for almindelige arbejdere.

- Hvis virksomheden tænker i tilskud for at få billig arbejdskraft, bakker jeg ikke op om det, men det er der heller ikke tale om ved fleksjobbere. En fleksjobber får løn af firmaet for de timer, vedkommende arbejder, og får så fleksydelse fra det offentlige. Hvis to fleksjobbere udgør en fuldtidsmedarbejder, er det den samme udgift for firmaet. Fleksjobbere er altså ikke løntrykkere, siger Henning Boye Christensen.