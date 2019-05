3F-formand er vred over behandlingen af medarbejderne

Ringkøbing: Mange af medarbejderne på Soltra er organiseret hos 3F og har undervejs i forløbet fortalt fagforeningen om deres oplevelser.

3F-formand Henning Boye Christensen har ligeledes haft kontakt med Soltra i forbindelse med indgåelse af en overenskomst. Den er kommet i hus, da Soltra indmeldte sig i Dansk Industri.

- Jeg er rasende over den måde, medarbejderne er blevet håndteret. Jeg har stor forståelse for, at det som udenlandsk virksomhed kan være svært at slå sig ned i Danmark, både med hensyn til sproget, kulturen og et andet arbejdsmarkeds set up, men jeg har ikke forståelse for, at det skal gå ud over medarbejderne. Og grundlæggende synes jeg, det er meget kritisabelt, at man ikke sikrer sig at kunne kommunikere ordentlig med sine medarbejdere. Det virker som om, at man har haft en rådgiver, der ikke ved, hvad de taler om, siger Henning Boye Christensen.

Han er vidende om medarbejdernes anklager om manglende sikkerhed på Soltra og har indgivet flere anmeldelser til Arbejdstilsynet, der dog ifølge hans oplysninger endnu ikke har været på kontrol.

Også lønnen på Soltra har han øje på.

- De ansætter folk til mindstelønnen, der er langt under niveau inden for vores landsdel og inden for Soltras branche, som er at forberede nacelleelementer til montage på Vestas. Overenskomsten er ikke tiltænkt, at nogen skal ansættes på mindsteløn, da overenskomsten er bygget således, at der skal være plads til lokal forhandling, så lønnen kommer op og er tilpasset branche og område, siger 3F-formanden.

Han mødtes torsdag formiddag med Soltra.

- Det var et godt og konstruktivt møde. Soltra erkendte, at der er nogle ting, der skal rettes op på, og har bedt om tid til at få kigget på det med Dansk Industri som rådgiver på sidelinjen. Indtil andet er bevist, er jeg optimist med hensyn til at få rettet op på forholdene, siger Henning Boye Christensen.