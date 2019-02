Ringkøbing: Det er en tilfreds 3F-formand, der kan gøre årets resultat op. Den lokale 3F-afdeling har i løbet af 2018 skaffet medlemmerne lige knap 65 millioner kroner, fortæller Henning Boye.

Det store beløb kommet ind via de sager, som afdelingen har rejst på medlemmernes vegne. Det kan være sager, hvor medlemmer har fået for lidt i løn eller hvor arbejdsgiveren har glemt at indbetale pension. Det kan være afskedigelsessager, arbejdsskadesager og sociale sager, hvor kommunen har stoppet sygedagpengene til et 3F-medlem, hvorpå fagforeningen klager og får genåbnet sygedagpengene.

Sagerne kan indbringe alt fra nogle hundrede kroner til flere millioner kroner, hvor der er tale om tab af arbejdsevne.

- Vi registrerer hver gang, vi kører en sag for et medlem, og ser så, hvordan det er gået i årets løb. Og de 65 millioner kroner i år er faktisk en pæn stigning i forhold til 2017, hvor vi nåede op på 48 millioner, siger Henning Boye.

Han mener ikke, at man kan uddrage den tendens, at det stigende beløb er udtryk for, at forholdene for medlemmerne er blevet værre. Et år med flere arbejdsskadesager og dermed store beløb vil betyde, at det samlede tal bliver højere, som det var tilfældet i 2018.

3F har på kontoret i Ringkøbing ni faglige sekretærer og socialrådgivere, som arbejder på at sikre medlemmernes rettigheder og køre sagerne fordelt på forskellige brancher. Nogle sager kan løses lokalt, men kan parterne ikke blive enige, sendes sagen videre op i det fagretlige system.

- Specielt på landbrugsområdet har vi stadig en del sager, hvor folk ikke har fået deres overenskomstmæssige løn. Vi kan jo håbe på, at arbejdsgiverne i landbruget snart finder ud af, at det er en god idé at overholde aftalerne, siger Henning Boye.

Han mener, at de indkasserede penge er udtryk for, at det er en rigtig god forretning for medlemmerne at være i fagforening.

3F har cirka 5.300 medlemmer i Ringkøbing-Skjern, som hver betaler 390 kroner månedligt i fagligt kontingent, svarende til knap 25 millioner om året.

- Det skal så ses i relation til, at vi henter 65 millioner kroner ind til medlemmerne. Det mener vi, er en rigtig flot forrentning af medlemmernes kontingentet, siger Henning Boye.

De 65 3F-afdelinger har på landsplan skaffet medlemmerne omkring en milliard kroner.