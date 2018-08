3F Ringkøbing-Skjern har fået nye formand

RINGKØBING: Tidligere i sommer stoppede Linda Nielsen efter 10 år på posten som formand for fagforeningen 3F Ringkøbing-Skjern.

Nu er hendes afløser fundet på en ekstraordinær generalforsamling; det blev den hidtidige fungerende formand Henning Boye Christensen.

Samtidig blev Kaj Wejse valgt som næstformand.

Linda Nielsen, der også sidder i byrådet for Socialdemokratiet, begrundede i en pressemeddelelse sin afgang fra formandsposten med, at hun ønskede at prøve kræfter med nye opgaver efter en menneskealder i fagbevægelsens tjeneste.

Siden har Henning Boye Christensen fungeret som formand for den lokale 3F-afdeling.

Efter generalforsamlingen udtalte den nye formand følgende:

- Vi takker for opbakningen, og vil med største ydmyghed og arbejdsindsats forsøge at leve op til den ærefulde opgave. For os er det vigtigt, at 3F Ringkøbing-Skjern fortsat kommer til at fremstå som en stærk fagforening og A-kasse, der altid er parat til at hjælpe vore medlemmer.

- Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med kollegaer, de tillidsvalgte på arbejdspladserne og bestyrelsen, fortsætter han.

Det var egentlig meningen, at den nye formand skulle vælges på den ordinære generalforsamling i foråret 2019, men fagforeningen valgte altså at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. august.

3F Ringkøbing-Skjern organiserer lønmodtagere, der arbejder inden for Ringkøbing-Skjern kommune. Man kan blive medlem, hvis man arbejder i området.