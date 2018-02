37-årig tiltalt: Jeg elsker dig, men jeg er nødt til at slå dig ihjel

37-årig mand fra Hoven nægter sig skyldig i anklage om forsøg på manddrab, men erkender at have begået grov vold mod sin daværende kæreste og være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Herning: Det, der skulle have været en hyggelig sommerfest i Hoven sidste sommer, endte helt galt for et lokalt kærestepar. Sidst på aftenen til en efterfest opstod en mindre diskussion mellem parret, og manden endte til sidst med at tage kvælertag på sin kæreste. Af anklageskriftet fremgik det, at kæresten mistede bevidstheden og kom i livsfare, ligesom hun fik hudafskrabninger på sin hals. Andre gæster kom imellem kæresteparret og ringede til alarmcentralen, og ved politiets ankomst blev manden anholdt og sigtet for forsøg på manddrab. Tirsdag begyndte retssagen mod den 37-årig mand ved retten i Herning. Manden nægtede sig skyldig i anklagen om forsøg på manddrab, men erkendte at have begået grov vold mod sin daværende kæreste. Han erkendte også, at han havde været i besiddelse og taget euforiserende stoffer.

En god byfest Aftenen begyndte ellers godt for parret, som afleverede deres fælles datter hos en veninde, inden de selv tog til byfest i teltet. I retten gav begge udtryk for, at der var rigtig god stemning til byfesten: - Vi har aldrig været et par, som behøves at sidde op og ned af hinanden, når vi er ude blandt folk, sagde den daværende kæreste i retten tirsdag. - Vi vidste, hvor vi havde hinanden, så det var der ikke noget unaturligt i, sagde manden. I retten havde manden svært ved at forklare, hvordan den festlige aften havde udviklet sig i den negative retning. Anklager Claus Benner begyndte derfor med at afspille telefonsamtalen fra aftenen, hvor overfaldet blev meldt til politiet. Flere personer styrede samtalen med alarmcentralen undervejs, men alle gjorde det klart, at en kvinde lå bevidstløs på jorden, fordi hun var blevet angrebet af den 37-årige mand, som på daværende tidspunkt var hendes kæreste.

Ringede til sin far Sammen med flere bekendte valgte de at fortsætte festlighederne til en efterfest i nærheden. Grundet den store indtagelse af alkohol huskede manden kun få brudstykker fra efterfesten: - Jeg kan dårligt huske, hvornår og hvordan vi forlod sommerfesten. Resten af aftenen til efterfesten kan jeg kun huske i små brudstykker, sagde han. Den 37-årige mand husker dog, at han på et tidspunkt ringede til sin far. Der vidste han godt, at han havde gjort noget forkert: - Jeg kan huske, at jeg ringede og sagde til min far, at jeg måske er kommet til at slå hende ihjel, sagde han. Anklager Claus Benner spurgte ind til, hvad der skete, da politiet ankom, og om manden havde sagt noget. Manden var ikke sikker og anklager henviste derfor til afhøringsrapporten fra sommeren sidste år. Her udtalte den 37-årige blandt andet, at det ikke var meningen, at kæresten skulle overleve. Tirsdag mente han dog, at udtalelsen var en misforståelse.