350 er optaget på Erhvervsakademi MidtVest

VESTJYLLAND: Når sommerferien snart er ovre, begynder hverdagen igen. For 350 midt- og vestjyder betyder det studiestart på Erhvervsakademi MidtVest, som har afdelinger i Herning, Holstebro og i Skjern, hvor man som noget nyt kan studere til markedsføringsøkonom på Innovest efter sommereferien.

De kommende studerende har fået besked om, at de er optaget på en af erhvervsakademiets 14 videregående uddannelser.

- Men vi har stadig ledige pladser på flere af vores uddannelser. Så jeg kan kun opfordre til at undersøge vores hjemmeside for at se, hvilke uddannelser det drejer sig om, fortæller rektor Henriette Slebsager i en pressemeddelelse.