35-årig mor skal blive i fængslet

SKJERN: Den 35-årig kvinde fra Skjern, der er sigtet for at have mishandlet sin søn gennem seks år ved at tappe blod fra ham, skal fortsat blive i fængslet.

Kvindens varetægtsfængsling gælder for fire uger ad gangen og i dag, fredag, var der planlagt et retsmøde ved retten i Herning, hvor politiet skulle argumentere for, at fængslingen skal fortsatte i endnu fire uger. Retsmødet er dog blevet aflyst, da kvinden frivilligt har valgt at lade fængslingen fortsætte de kommende fire uger.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 25. september i år, hvor hun blev anholdt.