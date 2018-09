340 børn og unge søger efter sunde bakterier

Ringkøbing-Skjern: 27 skoleklasser fra Ringkøbing-Skjern Kommune bliver i de kommende uger en del af et landsdækkende forskningsprojekt, som fokuserer på sunde bakterier.

I alt 35.000 elever og gymnasiestuderende fra hele landet skal søge efter de sunde mælkesyrebakterier, der kan findes uden på planter.

Jagten indgår i projektet Masseksperimentet, som arrangeres af Novozymes samt Astra, der er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed.

Målet er, at de indsamlede planter i Masseeksperimentet skal være med til sætte fart på udviklingen af kosttilskud og fødevarer, som kan skabe bedre balance i danskernes tarme.

Det er nødvendigt, da forskning peger på, at de sunde bakterier i vores tarme er under pres, fordi vi generelt er for stressede og spiser for meget fastfood.

Nu skal omtrent 340 elever fra Ringkøbing-Skjern Kommune og generelt de danske ungdom så forsøge at hjælpe med at indsamle frugt, grene og lignende, hvor der kan sidde typer af mælkebakterier, som danske forskere ikke har opdaget endnu.

Herefter undersøger eleverne, om der sidder mælkesyrebakterier på de indsamlede planter, inden prøverne sendes til videre analyse hos Novozymes.

I Ringkøbing-Skjern deltager udvalgte klasser fra folkeskolerne Nr. Vium-Troldhede Skole, Amagerskolen, Hee Skole og Stauning Skole. Det samme gælder for Skjern Kristne Friskole, Dejbjerglund Efterskole samt Det Kristne Gymnasium og VGT.