327 hytter på Værnengene står uden kontrakt

Standardlejeaftale mellem de tre hyggebyer og Fredningsnævnet er udløbet; en ny skal nu forhandles på plads, ellers kan det få følger for 327 hytter.

Sagen er nemlig, at den standardlejekontrakt, der i 2010 blev udarbejdet, netop er udløbet, og det er ikke lykkedes parterne - det vil sige Hytteejerforeningen og de 10 lodsejere at nå til enighed om en ny kontrakt.

Men sagen er alvorlig nok til, at teknik- og miljøudvalget har taget den med på dagsordenen for mødet på tirsdag.

Før nogen får kaffen i den gale hals, er der dog intet, der typer på, at kommunens politikere vil træffe en så drastisk beslutning. De vil sandsynligvis anlægge det synspunkt, at det ville være mangel på proportioner at kræve hytter fjernet, når de i øvrigt overholder de krav, Fredningsnævnet har stillet.

Det betyder, at i princippet kan Ringkøbing-Skjern Kommune betragte alle 327 hytter som ulovlige og kræve dem fjernet.

Værnengene, der ligger i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, har været i statens eje siden sidste halvdel af 1700-tallet.I 1898 blev der indført bestemmelser om fredning af områdets rige fugleliv, og i 1928 blev der oprettet et fuglereservat. Reservatet hører under Miljøministeriet, og har et samlet areal på cirka 2200 hektar, hvor cirka 1500 hektar er lavvandede arealer omkring halvøen. Værnengene er i modsætning til Tipperne privatejet. De rummer blandt andet 327 hytter fordelt på tre hyttebyer, ejet af 10 lodsejere. Hytterne skulle egentlig have været fjernet senest i 1995, men med den gældende fredningskendelse stadfæstet i 2004, fik hytterne imidlertid lov til at blive bestående på en række vilkår. Blandt andet må hytterne ikke udvides, grundene ikke udstykkes, og der må ikke indlægges vand og el.

Flere forhandlinger

Der har været bøvl om standardlejekontrakten lige fra starten af, skønt den stort set ikke indeholder andet, end at lejeaftalen gælder for 10 år - altså frem til 2018, og at lejen er 3500 kroner pr. år.

Herudover henvises der til 2004-fredningskendelsens bestemmelser, der blandt andet fastslår, at hytterne ikke må udvides, at der ikke må indlægges vand og el, og at arealer med hytter ikke kan udstykkes yderligere.

En af lodsejerne ville ikke underskrive standardlejekontrakten uden forbehold, hvilket førte til, at Fredningsnævnet i 2013 meddelte, at den ikke kunne godkende standardlejekontrakten.

Den har dog dannet grundlag for individuelle aftaler mellem hytteejere og lodsejere - men nu er den altså udløbet.

Alt tyder dog på, at politikerne lader hytterne i fred, men nøjes med at opfordre til, at Hytteejerforeningen og lodsejerne indgår forlig.

Det er i alt fald, hvad administrationen indstiller til politikerne forud for mødet på tirsdag.