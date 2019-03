SKJERN: Humøret er højt hos arrangørerne af forårsopvisningen i Skjern, der fandt sted i weekenden. Hele 3100 gæster kiggede forbi Skjern Bank Arena i løbet af de par dage, som opvisningen varede, og det er ikke det eneste, der får humøret op. Både gymnasterne på gulvet og tilskuerne gjorde deres til, at det blev en god oplevelse.

- Det har været fantastisk. Det er simpelthen imponerende, at det kan lade sig gøre at samle så mange mange glade mennesker på et sted. Sammenholdet på gulvet, smittede af på publikum, fortæller Solveig Østergaard fra gymnastikudvalget, der stod bag arrangementet.

I hurtige tal var der 49 hold på programmet. Heraf var der otte efterskoler, og for at gøre statistikken endnu mere komplet var der gymnaster, der var på gulvet op mod fire gange for forskellige hold. Det er gymnaster, der er med på egnshold, og for at være det, skal de også være aktive på lokale hold. Så der var mange spring og serier, der skulle holdes styr på.