300.000 til fælles udvikling af Skjern og Tarm

SKJERN-TARM: Selvom åen skiller Skjern og Tarm, så er der nu lagt op til et fælles samarbejde i et udviklingsprojekt, der skal styrke de to nabobyer sammen.

Økonomiudvalget har netop bevilget samlet 300.000 kroner til projektet, der dels består af det projekt, som Tarm Lokalråd gennemførte sidste år, Udviklingsplan Tarm By, og dels det projekt, som Skjern Udviklingsforum om et par uger sætter i gang, Gentænk Skjern.

I 2019 skal udvalgte projekter fra hver af de to delprojekter puljes sammen til fælles projekter, som kan styrke sammenholdet og samarbejdet på tværs af de to byer, under overskriften Nytænk Skjern-Tarm.

De 300.000 kroner er fordelt ligeligt, så der er bevilliget 150.000 kroner til Tarm Lokalråd og 150.000 kroner til Skjern Udviklingsforum.

Hos Tarm Lokalråd skal pengene blandt andet gå til at få illustreret nogle af de ideer, som er i udviklingsplanen. Der skal bruges penge på et borgermøde, og så skal der holdes foredrag om stationsbyernes fremtid, hvor Skjern-folkene også er indbudt, for det handler om fællesskab.

- Det er vigtigt at flytte ind i fremtiden. Desto bedre vil det gå os, siger Gunnar Thorup, formand for Tarm Lokalråd, der mener, at det handler om at få et fælles nyt syn på tingene.