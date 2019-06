- Markerne er fyldte med modne bær lige nu, og var vi blevet ramt af uvejret, ville der være sket uoprettelige skader. Min bror, der bor lidt længere inde mod Ølstrup, har nogle jordbærbede, og de blev fuldstændig ødelagt af hagl og regn. Planter og bær bliver simpelthen knust, og så er der ikke mere at gøre resten af sæsonen, siger Henning Ebbensgaard.

Også i Ølstrup tømte skyerne hele sækken med vejrfænomener over området, og i nogle minutter gik Henning Ebbensgaard neglebidende rundt, og ventede på, hvordan tingene ville udvikle sig.

ØLSTRUP: - Var uvejret trukket bare 300-400 meter længere ind over mine marker, ville jordbærsæsonen have været slut for i år, dårligt nok inden den var kommet i gang.

Hos Forsikringsselskabernes Brancheorganisation har man ikke fået indberetninger fra medlemsselskaberne om omfanget af haglskader over Vestjylland i går.

- Når der kommer sådan et haglvejr, kan de rippe bladene af afgrøderne og slå kornene ud af aksene. Også majsen kan tage skade, fastslår Karsten Jensen.

Plantekonsulent Karsten Jensen, Vestjysk, bekræfter, at planteavlerne nogle steder i området er blevet hårdt ramt, selv om der endnu ikke er noget samlet overblik.

- Jeg har dog set, hvordan afgrøderne ser ud nogle af de steder, hvor uvejret ramte, og jeg har virkelig ondt af de landmænd, der har været udsat for det. Vi prøvede det selv i 2007, da hele høsten blev ødelagt på grund af regn og storm, og det er ikke sjovt. Vi har godt nok en haglskadeforsikring, men den er kun et plaster på såret.

I løbet af nogle minutter tog uvejret af, og Henning Ebbensgaard kunne drage et lettelsens suk, da det stod klart, at Lervanggaards jordbærmarker slap.

Vestjyllands Forsikring

Det bekræfter man også hos Vestjyllands Forsikring, hvor telefonerne glødede fra morgenen af med anmeldelser af skader. Faktisk havde de så travlt, at ingen af forsikringsrådgiverne havde tid til at tale med Dagbladet.

Ikke så underligt, for at det gik hårdt for sig, kan man også se af de billeder, videoer og beretninger, Dagbladets læsere har lagt op på avisens Facebookside.

Billederne viser hagl på størrelse med dueæg, gennemhullede tagplader, nedslagshuller i jord, smadrede afgrøder og dynger af hagl. Læserne beretter også om buler i bilen og store regnmængder.

Men uvejret har ramt meget uens over landsdelen. Mens nogle beretter om et uvejr af nærmest bibelske dimensioner, fortæller andre læsere blot nogle kilometer væk, at hos dem kom der ikke en dråbe, og solen skinnede.

Og så er der altså dem, der som Henning Ebbensgaard var tæt på katastrofen, men lykkeligvis slap helt, da det kom til stykket.

- Så der er masser af store, flotte pluk-selvbær lige nu, siger han.