Afskedstaler

Formand for Ådum Købmand Bjarne Bundgaard var den første taler. Han takkede husets bestyrelse for en stor indsats, og derefter Brian Pedersen, der havde sidste dag som købmand i Ådum.

- Du har haft stor betydning for Ådum, er en god iværksætter og har den styrke, at du er god til at huske folk, deres navne, og hvad der sidst blev snakket om, sagde han.

Herefter fik den nu tidligere købmand overrakt en kurv med gaver og rejsecheck fra en lokal indsamling.

Niels Møller Hansen tog ordet:

- Brian, er du klar over, at du har betydet utrolig meget for kunderne i Ådum. Det gælder både dit smil, din hukommelse og væremåde over for alle, fra børn til ældre. Du har gjort det så dygtigt.

Brian Pedersen rettede en tak til alle i bestyrelse nu og tidligere, medarbejdere og frivillige og kunderne og understregede, at han har været glad for årene her.

Bjarne Bundgaard præsenterede herefter Rita Spijkerman, der er ansat som ny købmand i Ådum: - Vi glæder os til, Rita kommer om en uge, og opfordrer alle til at komme og møde Rita.

/ Bodil