Skjern: En 30-årig mand må i dag tage bussen i stedet for sin bil. Den blev nemlig beslaglagt af politiet på Marupvej lørdag formiddag klokken 10.10. Manden har gentagne gange kørt bil uden at have generhvervet sit kørekort, og i weekenden gjorde han det igen. Derfor valgte politiet at beslaglægge bilen med henblik på konfiskation, oplyser lokalpolitiet i Ringkøbing.