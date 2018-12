TARM: En gæst på Æ Gammel Laugstow skabte sig ved halv to tiden søndag nat så tosset, at politiet måtte tilkaldes. Den 27-årige fra Hemmet opførte sig udadagerende og truende, og han har nu fået en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven. Han får desuden forbud mod at komme på Æ Gammel Laugstow.