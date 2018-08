Troldhede: Når Skjern Håndbold kommer på besøg, så laver man en fest ud af det i Troldhede GIF.

- Det gjorde klubben selvfølgelig også tirsdag aften, hvor de forsvarende danske mestre tog hul på Ringkøbing-Skjern Elite Cup med en kamp mod Lemvig-Thyborøn Håndbold i Troldhede-Hallen.

Omkring 250 glade og forventningsfulde tilskuere dannede en fin ramme om en meget underholdende træningskamp. Og at det var en speciel dag i Troldhede GIF, blev understreget af, at kampspeaker Rasmus Faurholdt tog tjansen, selv om han fyldte 30 år.

- Men vi er altså meget glade for at have Skjern Håndbold på besøg. De er fremragende ambassadører for hele kommunen. Og med et besøg hos os er de bare med til at understrege, at Skjern Håndbold altså er vores hold. Det er flot, at de gider, for de kunne sikkert samle flere tilskuere andre steder. Deres besøg betyder virkelig meget for os, fortalte Tove Kølbæk fra Troldhede GIF, der også var meget glad for, at hele 70 personer havde deltaget i spisningen af helstegt pattegris inden kampen.

Skjern var uden en fiberskadet Kasper Søndergaard, der nok er ude mindst et par uger endnu, men de øvrige spillere var ganske veloplagte. Specielt målmand Emil Nielsen sprudlede med hele ti flotte redninger i første halvleg. Redninger der ganske ofte blev omsat til scoringer efter lynhurtige og effektive kontraløb.

- Det var dejligt at se, at spillerne var friske, og at de havde fart i fødderne. Da vi mødte Århus Håndbold sidste uge, var spillerne meget tunge, fordi de havde trænet hårdt fysisk hele ugen op til kampen, fortalte træner Henrik Kronborg efter kampen.

Anders Eggert var uhyre effektiv før pausen med otte mål på otte forsøg. Bjarte Myrhol var godt kørende på stregen og i kontrafasen, og på stregen nåede Christoffer Cichosz også at vise stor træfsikkerhed inden pausen, hvor stillingen var 19-11 til Skjern.

Efter pausen blev der byttet mål i et stykke tid. Men da målmand Bjørgvin Gustavsson begyndte at tage fra, blev føringen øget frem til slutresultatet 37-26.

Generelt spillede Skjern meget hurtigt og ganske sikkert i angrebet, hvor man prøvede flere forskellige opstillinger, som alle fungerede udmærket. De nye spillere er allerede faldet godt ind i det hurtige presspil, som bliver Skjerns store styrke i den kommende sæson.

- Farten og intensiteten var god. Selvfølgelig er der ting at forbedre i begge ender af banen, men det var en meget brugbar kamp for os, sagde Henrik Kronborg.

Skjerns næste kamp i Elite Cup er fredag aften klokken 20 i Skjern Bank Arena mod Nordsjælland Håndbold. Vinder Skjern som forventet den kamp, skal de spille finale søndag klokken 16.

Elite Cup

Skjern Håndbold-Lemvig/Thyborøn Håndbold 37-26

Målscorere Skjern Håndbold: Anders Eggert 8 (1), Bjarte Myrhol 6, Thomas Mogensen 5, Christoffer Cichosz 4, Bjarke Christensen 4, Sebastian Augustinussen 4, Eivind Tangen 4, Mathias Gliese 1 og Jan Grebenc 1.