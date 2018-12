TARM: Politiet stoppede torsdag klokken 09.12 en bil på Tværvej i Tarm. Bilen blev ført af en 25-årig fra Aalborg, og politiet havde mistanke om, at han kørte i påvirket tilstand. En narkometertest gav da også positiv udslag, og manden blev taget med til blodprøveudtagning. Ud over at køre påvirket af stoffer var han til overflod også frakendt retten til at føre bil.