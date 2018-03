24 nysgerrige elever indviede Junior Talent Vestkysten

Tarm: Hvidkål og ondskab. Den indlysende sammenhæng mellem de to størrelser er måske til at overse, men fredag udgjorde netop de to afslutningen på det allerførste forløb på det nye talentforløb, Junior Talent Vestkysten, som Vestjysk Gymnasium Tarm udbyder til vestjyske folkeskoleelever.

Her havde 24 elever fra Ringkøbing Skole, Tim Skole, Amagerskolen, Kirkeskolen, Tarm Skole og Skjern Kristne Friskole grebet muligheden for at dykke ned i ondskabens mysterium og samtidig møde nye mennesker.

Dagens emne var "Ondskabens gåde", og eleverne arbejdede dagen igennem med emnet gennem fagene mediefag, psykologi og religion. Til slut slap eleverne de kreative evner løs på hvidkål, som de omdannede til onde hoveder.

- Jeg ville gerne med på juniortalent, fordi der er mange anderledes emner på programmet og på et højere niveau, så jeg kan lære lidt mere, sagde Asgar Omer fra Tarm Skole. Netop muligheden for at skrue op for fagligheden sammen med andre skoleglade elever var også Marie Breinholts baggrund for at deltage:

- Jeg synes, det lød interessant, da jeg først hørte om det, og det er jeg blevet bekræftet i dag, så det er fedt. Jeg keder mig lidt til daglig i skolen, så det er godt at mødes med andre, der har det på samme måde.

Junior Talent er et landsdækkende koncept, som Vestjysk Gymnasium Tarm gratis udbyder til de mest engagerede folkeskoleelever i 8. og 9. klasse, der gerne vil have flere faglige udfordringer.

- Vi mener, hele uddannelsessystemet har et ansvar for, at alle elever kan udvikle sig og blive så gode, de kan. Universitetet gør meget for, at vores dygtigste elever på gymnasiet kan udvikle sig, og vi er glade for, at vi med Junior Talent Vestkysten kan give noget tilbage til uddannelsessystemet - i dette tilfælde folkeskolen, sagde rektor på Vestjysk Gymnasium Tarm, Mikkjal Helmsdal, da han holdt sin indvielsestale for juniortalenterne.

Næste gang juniortalenterne mødes er den 10. april, hvor emnet er "Crime science".