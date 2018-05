24-årig mand udvist efter voldtægt i Ringkøbing

En ung mand fra Eritrea er netop idømt et år og ni måneders fængsel og udvisning for bestandigt efter blandt andet at have tvunget en kvinde til sex i hendes hjem.

Ringkøbing: Retten i Herning idømte mandag en 24-årig mand fra Eritrea en fængselsstraf og udvisning for bestandigt for den 18. marts at have forgrebet sig på en kvinde på hendes bopæl i Ringkøbing.

Det skriver anklagemyndigheden på Twitter.

Overgrebet fandt sted søndag den 18. marts, hvor manden ifølge anklagemyndigheden tog halsgreb på kvinden og blandt andet tvang hende til oralsex. Sagen blev efterfølgende meldt til politiet, og endte altså to måneder efter med en domfældelse.

Den 24-årige blev idømt et år og ni måneders fængsel for voldtægten. Efter afsoningen vil han blive udvist med indrejseforbud for bestandigt.

Den 24-årige modtog dommen.