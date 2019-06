24-årig kvinde anholdt efter knivstikkeri

Skjern: Kort efter klokken halv syv mandag morgen valgte en 18-årig mand fra Skjern at ringe til politiet for at fortælle, at han var blevet stukket men en kniv.

Det førte senere til anholdelse af en 24-årig kvinde.

Politiet kender ikke baggrunden for det skete, men det ligger fast, at knivstikkeriet fandt sted i en lejlighed på Østre Allé.

Ifølge politiet slap den 18-årige mand med overfladiske skrammer.

Mandag midt på formiddagen var det endnu ikke besluttet, om den 24-årige kvinde skal stilles for en dommer i et grundlovsforhør.