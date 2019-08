23-årig smed flaske i hovedet på værtshusgæst

SKJERN: Et natligt besøg på værtshuset Queens i Skjern har fået et dyrt udkomme for en 23-årig mand fra Skjern. Uvist af hvilke årsager kastede den 23-årige en flaske i hovedet på en jævnaldrende mand fra Skjern, så han fik skader på både læbe og tænder. Flaskekastet fandt sted natten til søndag 14. april i år, og for nylig var den 23-årige i retten i Herning, tiltalt for grov vold på grund af episoden.

I retten erkendte han at have kastet flasken. Han fik derfor en dom på 60 dages fængsel, som han dog ikke skal afsone, hvis han afholder sig fra at gøre noget lignende i en prøvetid på et år. Han blev også idømt 80 timers samfundstjeneste, ligesom han skal betale en erstatning på 3700 kroner til den unge mand, der blev ramt af flasken. Den 23-årige valgte ikke at anke dommen.