Tarm: Der bliver trængsel foran indgangene til Vestjysk Gymnasium i Tarm, når Frivilligvest og Ringkøbing-Skjern Kommune onsdag kl. 17-20.30 holder temamøde om fundraising.

Hele 220 ildsjæle fra frivillige foreninger og organisationer i hele kommunen havde nemlig tilmeldt sig mødet, da tilmeldingsfristen udløb i sidste uge.

- Det er fuldstændig overvældende. Jeg tolker den store interesse som et udtryk for, at der er masser af engagerede mennesker med gode idéer og projekttanker som de bare lige mangler økonomisk hjælp til at få ud over rampen, lyder det i en pressemeddelelse fra Lotte Finnerup. Som landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune tager hun imod ansøgninger til kommunens landdistriktspulje og kan bevidne, at der er langt flere idéer til projekter, end der er penge til i kommunens puljer.

- Selvfølgelig er de mange tilmeldte dermed også et udtryk for, at folk kigger i andre retninger for at skaffe penge til deres projekter, men det er også et udtryk for det vestjyske DNA, at vi er driftige og afsøger alle muligheder for at nå de mål, vi har sat os, mener hun.