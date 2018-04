22-årig står i spidsen for Liberal Alliance

Ung lokalformand vil arbejde for at engagere andre unge i politisk arbejde, og så har han personlige politiske ambitioner - på sigt.

Hvide Sande: Venstre har gjort det. Det samme har Socialdemokratiet og Kristendemokraterne - og nu er det Liberal Alliance i Ringkøbing-Skjerns tur til at skiftet formand.

På sin generalforsamling for nylig blev den 22-årige Anders Paabøl Christensen fra Hvide Sande valgt til at stå i spidsen for lokalforeningen. Den tidligere tømrer og nuværende HF-studerende Paabøl afløser Torben Svendsen.

- Jeg er helt tryg ved at overlade formandsposten til Anders. Han er en ung mand, som har vist stort engagement i bestyrelsen såvel som ved det netop overståede kommunalvalg. Anders var medstifter af foreningen og har siden dag ét været en af de drivende kræfter. Jeg er sikker på, at vi med Anders' energi og gå-på-mod går en god tid i møde i foreningen, lyder det fra den nu tidligere formand.

Anders Paabøl Christensen kalder det en ære at få lov til at gå forrest.

- Liberal Alliance i Ringkøbing-Skjern er en forening med et stort vækstpotentiale, som jeg har ambitioner om at indfri. Jeg vil arbejde for at udbrede de liberale tanker og synliggøre over for borgerne, at der findes et liberalt alternativ i kommunen, siger han.

Partiforeningen har i dag 20-40 medlemmer, hvor stor afdelingen skal være, vil han dog ikke sætte tal på. Til gengæld lægger han ikke skjul på, at han gerne vil engagere unge mennesker til at gå ind i politisk arbejde.

- Jeg tror, at jeg har lettere ved at være et talerør til de unge. Jeg synes selv, at det er vigtigt at engagere sig, hvis man vil have lavet tingene om, og det er der brug for, siger han.

Den 22-årige Hvide Sande-bo nøjes ikke med at være formand for Liberal Alliance, han er også blevet valgt til folketingskandidat.

- Jeg regner ikke med at blive valgt til det kommende valg, men det er ingen hemmelighed, at jeg drømmer om at komme i Folketinget en dag, siger han.

Kammeraterne synes ind i mellem, der går lidt for meget politik i snakken med Anders Paabøl. Ifølge hans eget udsagn var flere lettede, da kommunalvalget i november var overstået. Her stillede han op og fik 114 personlige stemmer.