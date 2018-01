22-årig må vinke farvel til sin bil

TARM: En køretur på Vardevej i Tarm tirsdag kl. 14.30 kan komme til at koste en 22-årig mand fra Billum dyrt. Han blev nemlig standset af politiet, som konfiskerede hans VW Passat. Årsagen er, at den 22-årige, som i øvrigt er frakendt kørekortet, fik narkometret til at reagere på cannabis. Det er tredje gang, den unge bilejer blev taget for narkokørsel, og det betyder, at politiet må tage hans bil. Hvis den 22-årige bliver fundet skyldig i retten i narkokørsel, bliver bilen overdraget til staten.