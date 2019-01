SKJERN: En 22-årig mand havde ikke meget at sige, da politiet ved to-tiden natten til tirsdag standsede ham på Ringkøbingvej nord for Skjern. Manden kørte på en lille knallert, som viste sig at være meldt stjålet i Skjern få dage forinden. Den 22-årige sagde, at han havde købt knallerten, så det var hans. Men da politiet spurgte, hvem han havde købt den af, ville han ikke sige mere.