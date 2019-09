2+1-vejen til Herning: Utallige overkørsler giver Vejdirektoratet udfordringer

- Vi regner med, at der cirka 275 ejendomme, der har vejen som nabo, og der er 110 adgangsveje. Da en 2+1-vej i princippet helst skal undgå overkørsler, må vi ind at kigge på en adgangssanering - og vi ved godt, hvad det betyder for den enkelte ejendom, sagde Janie Winther Ipsen, der er projektleder på ombygningen.

VIDEBÆK: Det er ikke så lige til en sag at ombygge Rute 15 til en 2+1-vej. Det lagde Vejdirektoratets folk ikke skjul på, da de torsdag aften havde indbudt til et offentligt møde om etableringen af en "discountmotorvej" fra Herning til Ringkøbing i Videbæk Hallen.

Tidligst i 2021

Karsten Kirk, afdelingsleder i Vejdirektoratet, lagde ikke skjul på, at det vil tage sin tid.

VVM-redegørelsen skal - som forkortelsen antyder - vurdere projektets virkning på miljøet. I første omgang er der en idé- og forslagsfase, der løber frem til den 9. oktober 2019. Derefter vurderer Vejdirektoratet de ideer og forslag, borgere, organisationer og virksomheder sender ind, og går så i gang med de omfattende undersøgelser.

Disse forventes at strække sig til foråret 2021, hvor VVM-undersøgelsen offentliggøres, og der holdes et afsluttende borgermøde. I sommeren 2012 sendes Vejdirektoratets høringsnotat og anbefaling til Transportministeriet.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager en anlægslov. Gør tinget det, følger et til to år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation, fulgt af to til tre års anlægsarbejde. Selv i bedste fald skal vi altså ind midt i 20'erne, før 2+1-vejen står færdig.

Borgmester Hans Østergaard (V) var dog fortrøstningsfuld, men understregede over for Dagbladet, at det kræver vedholdende pres fra politikere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune.