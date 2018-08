21-årig ville overfalde sin mor på festival

- Der skal faktisk noget til at knuse sådan en rude, fastslår Bjarne Askholm, der videre forklarer, at betjentene på stedet resolut valgte at bruge peberspray mod gerningsmanden, der derefter faldt til ro.

Men fremfor roligt at sætte sig ind i bilen slog den 21-årige ud efter sin far, der blev ramt i ansigtet, hvorefter den 21-årige med knyttet hånd knuste bagruden på bilen:

Den unge mand var lørdag aften og nat på Bork Havn Musikfestival, hvor han - ifølge politiet - kort efter midnat blev aggressiv både fysisk og verbalt. Blandt andet forsøgte den 21-årige at overfalde sin mor ved et samaritter-telt på festivalpladsen.

Forældre vil ikke anmelde

Ifølge politiet har den 21-årige senere indrømmet, at han havde indtaget amfetamin i løbet af lørdagen.

Vagthavende ved politiet, Bjarne Askholm, oplyser, at forældrene ikke ønsker at anmelde de hændelser, de har været udsat for, og sønnen slipper dermed med en sigtelse for gadeuorden.

Bjarne Askholm tilføjer, at Bork Havn Musikfestival ellers er foreløbet meget fredeligt. Der var dog også et par andre, mindre episoder i løbet af lørdagen.

Sidst på eftermiddagen kiggede politiet ned forbi selve havneområdet, hvor en 51-årig mand fra Brande-området blev sigtet for overtrædelse af søloven - af den grund, at der var ti personer ombord på hans motorbåd, og der var ikke redningsveste til alle.

Kvart over otte lørdag aften blev en 20-årig mand fra Ringkøbing-området taget med en lille portion kokain til eget forbrug inde på festivalpladsen. Kokainen blev beslaglagt, og den unge mand blev præsenteret for en sigtelse for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.