SKJERN: Et anfald af jalousi fik en ung mand til at gå amok i raseri med en kniv på et bosted ved Hanning. Den 21-årige mand oplevede, at en anden mand bagtalte ham over for kæresten. Derfor hentede han en spejderdolk og overfaldt manden, der fik flere skader på sin hånd.

Den 21-årige har personlige udfordringer, og af den grund skulle Retslægerådet udtale sig i sagen, før han kunne få sin dom. Derfor er der gået halvandet år fra overfaldet skete, til han i begyndelsen af september i år, fik sin dom for grov vold.

Overfaldet skete i februar 2018, hvor den 21-årige var i et forhold med en kvinde. En tidligere mandlig beboer besøgte ofte stedet, og den 21-årige mente, at den tidligere beboer sagde grimme ting om ham for at ødelægge kæresteforholdet.