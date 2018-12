Skjern: Fredag eftermiddag klokken 13.25 stoppede politiet en 23-årig mand fra Skjern på Finderupvej, fordi man har mistanke om, at han er påvirket af euforiserende stoffer. Manden erkendte, at han er påvirket. Han blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand og fik efterfølgende taget en blodprøve, der skal fastslå, hvilke stoffer manden havde taget, og hvor påvirket han var.