2.000 børn til skolefodbold i Skjern

Dog er der et minimumskrav for antal piger på banen.

- Vi har mellem 200 og 300 frivillige, der hjælper til henover weekenden. Nogle af de frivillige skal dømme fodboldkampene. Vi har også frivillige, der serverer frokost og morgenmad for de andre frivillige, fortæller Lise Juhl Hansen, der er tovholder for turneringen.

Socialt stævne

Lise Juhl Hansen mener ikke, at kampene er det vigtigste ved stævnet. Det handler i stedet om samvær.

- Det er et socialt stævne, hvor det skal være hyggeligt at være med. Det lægger vi stor vægt på. Vi har også lagt pauser ind i kampprogrammet, så der er tid til at være sammen. Der er et hoppeland, og der er opstillet borde til forældrene. Så kan de hygge med kaffe og kage og lære hinanden at kende på en anden måde, siger hun.

Netop fordi stævnet skal være for alle, opfordrer Lise Juhl Hansen til, at de, der ikke skal spille, kommer og hepper på sin klasse.