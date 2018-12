200 faldefærdige ejendomme revet ned

Det har kostet kommunen cirka 100.000 kroner per ejendom

Ringkøbing-Skjern: Siden 2010 er der forsvundet næsten 200 faldefærdige ejendomme her i kommunen. Langt de fleste har være beboelseshuse, men der har også været enkelte gamle driftsbygninger.

Staten indførte i 2010 nedrivningspuljer, hvor kommunen i danske yderområder kunne søge penge. Staten ville betale cirka 70 procent, mens kommunen skulle komme med 30 procent og stå for det praktiske arbejde. Midlerne skulle finansiere nedrivning af gamle bygninger, der både skæmmede i det åbne land, og fik landsbyer til at se uindbydende ud.

Fra 2010 og frem til 2018 er der blevet revet omkring 200 ejendomme ned med tilskud. Det har kostet kommunen cirka 20 millioner kroner, det svarer til cirka 100.000 kroner per ejendom.

- I de første år var det billigere at få revet husene end det er i dag. Dengang var det også mindre ejendomme, fortæller Connie Bülow fra forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der kan stadig meldes ejendomme ind.

- Nedrivningspuljerne har været en god mulighed for at få ryddet op i det gamle ragelse, der stod rundt omkring. Det har været glædeligt, at vi har fået så mange ejendomme ned, siger Ringkøbing-Skjerns borgmester, Hans Østergaard (V).

Noget kunne tyde på, at behovet i kommunen ikke længere er så stort. Kommunen har haft svært ved at få brugt nedrivningspuljen for 2018.

På landet er nogle af grundene blevet til marker igen, mens nogle grunde i landsbyer er blevet til grønne områder. Nogle steder er der bygget nye huse på grundene.