20 millioner skal lokke talenter til lokale virksomheder

Ringkøbing-Skjern: Nu skal der sikres endnu flere talenter til virksomheder i det midt- og vestjyske.

"Talenttiltrækning" hedder et nyt, stort projekt, der skal hjælpe virksomheder i Region Midtjylland med adgang til den specialiserede arbejdskraft, som kan være svær at finde.

Projektet, der netop er blevet godkendt af Vækstforum i Region Midtjylland, finansieres dels af regionen, dels af EU's Socialfond, og har i alt et budget på 20 millioner kroner over tre år.

Der etableres projektkontorer i både det østjyske og det vestjyske. Det skyldes, at der er forskel på erhvervsstrukturen i de to områder, og derfor også på, hvilken slags talenter, som virksomhederne gerne vil tiltrække. Med to kontorer bliver der mulighed for at tilpasse projektet til lokale forhold.

- Med projektet her tager Business Region MidtVest et stort skridt mod at hjælpe vores mange virksomheder med ét af deres mest akutte problemer. Nemlig hvordan vi sikrer højt kvalificeret arbejdskraft, så det ikke bliver den flaskehals, der koster mange arbejdspladser rundt omkring i produktionen, siger borgmester Hans Østergaard, der også er formand for Business Region MidtVest, i en pressemeddelelse.

Der bliver oprettet et virksomhedsnetværk, hvor alle interesserede virksomheder er velkommen til at deltage. Her vil der være fokus på sparring og videndelen samt fokus på, hvordan vi bedst muligt arbejder sammen om at tiltrække de bedste talenter.