Kampagnen bliver ført på de tidspunkter, hvor der er mulighed for det - eksempelvis som til gallafesten på HTX i Skjern. Her mødte Nicklas op med Alternativets grønne Å på armen og med flyers i inderlommen, for man kunne jo møde en, der ville diskutere politik over en øl. Privatfoto: Nicklas Stampe Raabjerg.