19-årig tog sig ikke i agt for regnen

BORRIS: En 19-årig kvinde fra Kibæk-området er blevet sigtet for manglende agtpågivenhed. Årsagen er, at kvinden ikke havde taget højde for, at vejbanen var våd, og at hun skulle afpasse hastigheden efter det, da hun kørte bil ad Arnborgvej ved Storegade i Borris torsdag. De forankørende satte farten ned, men kvinden bremsede for sent og mistede kontrollen over bilen på grund af det våde føre. Hun endte i den modsatte kørebane, hvor en 50-årig mand fra Skjern kom kørende. Bilerne ramte hinanden, men heldigvis var det kun bilerne, som fik buler.