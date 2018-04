19-årig stjal stort påskeæg på natterov

Tarm/Holstebro: Et påskeæg kan være fristende - såmænd også, hvis det er fremstillet i keramik.

Det beviste en 19-årig mand fra Tarm ved fire-tiden natten til mandag, da han passerede Store Torv i centrum af Holstebro. Her har byens handelsstandsforening i stor stil pyntet op med påskeliljer for omkring 13.000 kroner og farvestrålende æg til en samlet værdi af 80.000 kroner.

Fristelsen var så stor, at den 19-årige nappede et af de mindre æg og tog det med sig på sin vej videre gennem gågaderne. Her stødte han dog på en politipatrulje, der udmærket var klar over, hvor det 6200 kroner dyre æg burde have plads.

Den unge æggetyv blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og dermed har han sikkert udsigt til at modtage en bøde i sin e-boks inden længe.