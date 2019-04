18 nye politikker kan samle støv på reolen

Niels Rasmussen (SF) er i tvivl om, at arbejdet med kommunens nye politikker har været indsatsen værd. Han mener, at embedsmændenes tidsforbrug bliver alt for stort. Arkivfoto

Selv om Niels Rasmussen (SF) er begejstret for de mange møder med borgere og ansatte i forberedelsen af 18 nye kommunale politikker, så mener han, at dele af arbejdet har været spild af tid. Borgmesteren er uenig.

Ringkøbing-Skjern: Er det spild af tid, når 29 byrådsmedlemmer deltager i stribevis af møder for at diskutere deres politiske visioner for de kommende fire år? - Nej, siger byrådsmedlem Niels Rasmussen (SF). Til gengæld har han svært ved at få øje på gevinsten ved at lade de kommunale embedsfolk bruge timer af deres arbejdstid på at nå frem til politisk spiselige formuleringer af ikke mindre end 18 forskellige officielle politikområder, og han er heller ikke begejstret for udsigten til, at de samme folk senere skal bruge kræfter på evalueringer og tilfredshedsundersøgelser og andet, som følger med. - Som byrådsmedlem har jeg aldrig være med til noget så givtigt som møderne med borgerne og de ansatte, hvor vi fik masser af inspiration til visionerne for kommunen. Men med den efterfølgende arbejdsbyrde mener jeg ikke, det er besværet værd, siger han. - Vi har sat en retning, og så må vi have tillid, at den bliver fulgt, siger han.

Mere magt Selv tror Niels Rasmussen ikke, at han kommer til at nærlæse de 18 politikker, og han tvivler på, at andre vil gøre det. Dermed ender de med at samle støv på reolen eller på kommunens hjemmeside. Ifølge Niels Rasmussen er der bestemt ikke noget i vejen med at sætte et politisk mål om, at flere tilflyttere skal blive boende i kommunen, at færre skal ryge, og kommunen skal rykke op på en tredjeplads i Dansk Industris årlige måling af erhvervsklimaet, men tidsforbruget ender med at løbe løbsk. Også byrådskollegaen Svend Boye Thomsen (løsgænger) er kritisk. Han er blevet væk fra flere møder og mener, at formuleringerne i politikkerne er tvetydige, og det kan blive en udfordring. - Når der står, at naturen skal beskyttes og benyttes, så kan det både bruges til at stramme og lempe. Jeg mener, der er en risiko for, at systemet får mere magt. For mig er arbejdet med de 18 politikker spild af tid, siger løsgængeren.

Besværet værd Borgmester Hans Østergaard (V) er ikke enig i kritikken. Han har været meget glad for hele processen og mener bestemt, at indsatsen står mål med resultatet. Østergaard ser frem til at sætte handling bag ordene. På byrådet tirsdag, hvor politikkerne blev vedtaget, sagde han: - Der er brugt en del ressourcer, men det er et vigtigt stykke arbejde, og jeg mener, det har været det værd. Ting kan altid gøres bedre. Niels Rasmussen kunne ønske sig, at man næste gang skelede til andre kommuner, som bruger langt færre kræfter på at sætte en politisk retning for byrådsperioden.