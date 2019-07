18-årige Jonas fra Tarm vinder million til Fortnite-VM

TARM: Den bedste Fortnite-spiller i verden er søndag aften dansk tid blevet fundet. I hvert fald i soloudgaven.

Desværre for Jonas' fans blev det ikke 18-årige Jonas Colkær Thomsen fra Tarm, som søndag aften dansk tid kunne indtage førstepladsen i i solo-udgaven af det populære online skydespil Fortnite. Finalen fandt sted i Arthur Ashe Stadium i New York, USA.

Spillet går groft sagt ud på at være den eneste overlevende ud af 100 spillere, som alle slippes løs på en ø.

Ifølge oplysninger fra Fortnites hjemmeside, så blev Jonas' samlede resultatet af finalen blev en placering som nummer 47 i solo-finalen.

Ud fra den meldte placering kan Jonas tage en præmiesum på 50.000 dollars - svarende til omkring 335.000 kroner - med sig hjem. Havde Jonas Colkær i stedet ryddet bordet og indtaget førstepladsen, kunne han rejse hjem med hele 3 millioner dollars svarende til godt 20 millioner kroner.

Sådan gik det desværre ikke for den 18-årige gamer. I løbet af seks runder, VM-finalen i Fortnite Solo udspilles, lykkedes det Jonas Colkær at levere syv elimineringer af sine modspillere - én i fjerde runde, fem i femte runde og to i sjette og sidste runde.

Hver eliminering af en modstander giver ét point, mens det giver 10 point at stå som eneste overlevende i hver runde, en plads i top fem giver syv point. En plads blandt nummer seks og 15 giver fem point. En plads blandt nummer 16 og 25 giver tre point.

Jonas Colkær endte på samlet 13 point - Det var syv point fra en 20. plads, som ville have inkasseret en præmiesum på godt 751.000 kroner. Til sammenligning fik den nykårede verdensmester, den amerikanske spiller kaldet Bugha, hele 59 point - og de 20 millioner kroner.

Helt tomhændet forlader Jonas dog ikke turneringen, for ifølge oplysninger fra Fortnites hjemmeside, så deltog Jonas også lørdag aften i en anden VM-finale. Denne gang var det i en såkaldt duo-udgave af spillet, hvor han sammen med en dansk holdkammerat sikrede sig en 21. plads og en præmiesum på 100.000 dollars. Det svarer til omkring 671.000 kroner.

Dermed tager Jonas Colkær og hans hold, Eleven Gaming, lige godt 1 million kroner med i præmiepenge fra verdensmesterskabet. Der kan dog være regler internt på holdet, som dikterer, hvordan præmiesummerne skal fordeles.